Kamala Harris no descarta presentarse otra vez a la presidencia de EE.UU.

Washington, Estados Unidos.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano. La política demócrata se expresó en estos términos en una entrevista con la BBC que será emitida el domingo en el programa de la periodista Laura Kuenssberg, algunos de cuyos extractos adelantó este sábado la emisora.

Harris, en la primera entrevista que concede en el Reino Unido, insistió en que "posiblemente" algún día sea presidenta, algo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a presentarse a las presidenciales de EE.UU. en 2028. También resaltó que sus sobrinas nietas, "sin duda, en su vida", verían a una presidenta de Estados Unidos. Si bien admitió que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la presidencia, subrayó que ve su futuro en la política. "No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", señaló. En respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood Dwayne Johnson, Harris admitió que no sigue con atención las encuestas.

"Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada", señaló.

Llama "tirano" a Trump