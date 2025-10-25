Delegación china abandona hotel de Kuala Lumpur tras horas de negociaciones con EE.UU.

Kuala Lumpur, Malasia.

La delegación china, encabezada por el viceprimer ministro chino He Lifeng, salió este sábado del hotel de Kuala Lumpur tras horas de reunión con la parte estadounidense, liderada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. He y su comitiva salieron del hotel sonrientes y saludando a la prensa con la mano poco antes de las 18.00, hora local (10.00 GMT), unas cinco horas después de que llegaran esta mañana alrededor de las 11.00 hora local (03.00 GMT) al rascacielos Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, según la agencia china Xinhua.

EE.UU. estuvo representado por Bessent y su equipo, según había adelantado la Casa Blanca esta semana. Se desconoce por el momento si las negociaciones comerciales, en un momento de escalada de tensiones por restricciones tecnológicas mutuas, continuarán hoy o mañana, cuando ya se prevé que esté en la capital malasia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien participará en una cumbre de líderes del Sudeste Asiático. Esta nueva ronda de negociaciones, acordada tras una reciente videollamada entre las partes, buscará acercar las posturas entre las mayores potencias mundiales de cara a la esperada reunión de Trump con el mandatario chino, Xi Jinping, el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, según Washington.

Escalada de tensiones

La nueva escalada de tensiones entre ambas potencias tiene de fondo nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras, un grupo de metales esenciales para la industria tecnológica cuyo procesamiento y producción China controla, así como nuevas tarifas portuarias mutuas, entre otros asuntos. En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con elevar al 100 % los gravámenes a los productos chinos desde el 1 de noviembre.