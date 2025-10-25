Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López por "llamado a invasión"

Caracas, Venezuela.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por el que calificó de "grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar" del país suramericano, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Según un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria, el jefe de Estado presentó el viernes un recurso ante el TSJ para "retirar la nacionalidad" a López, a quien acusa también de la supuesta "promoción permanente del bloqueo económico" y "el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros".

La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) "procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte" del opositor, exiliado en España. "El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional", expresó.

Solicitud

Rodríguez explicó que se ha hecho la solicitud con base en el artículo 130 de la Constitución nacional, el cual señala que los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación".