Trump honrará a Cristóbal Colón hoy con una ceremonia en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará este viernes en la Casa Blanca una ceremonia para honrar la figura de Cristóbal Colón con motivo del próximo 12 de octubre, después de revertir las referencias a los pueblos indígenas introducidas por el Gobierno anterior. Según la agenda oficial del republicano publicada este jueves, la ceremonia tendrá lugar en el Salón Este de la residencia presidencial a las 11.00 hora local (15.00 GMT).

Está prevista la participación de autoridades de Italia y España en la conmemoración. El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para recordar la llegada del navegante al continente americano el 12 de octubre de 1492. La celebración está tradicionalmente vinculada a la comunidad italoestadounidense por el origen genovés del explorador, cuya expedición fue financiada por la Corona española. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse España, por su parte, celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, conocida popularmente como Día de la Hispanidad.