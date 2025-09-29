  1. Inicio
Trump advierte que bloqueará fondos para Nueva York si Mamdani gana elección

El candidato socialista es el favorito para las elecciones a la Alcaldía de Nueva York.

  • 29 de septiembre de 2025 a las 11:00 -
  • Agencia EFE
El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, en una fotografía de archivo.

EFE/JULIUS CONSTANTINE MOTAL
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que bloqueará fondos del Gobierno federal para Nueva York si el candidato demócrata, Zohran Mamdani, que se define como socialista demócrata, se convierte en alcalde de la ciudad.

"El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano", apuntó Trump en la red Truth Social.

El mandatario republicano subrayó que Mamdani "tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde" en la historia de Nueva York: "Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?", detalló.

Trump agregó que la ideología de Mamdani "ha fracasado durante miles de años" y predijo que "volverá a fracasar".

El alcalde de Nueva York retira candidatura a la reelección

El presidente escribió este mensaje un día después de que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandonara su carrera a la reelección como independiente por los malos datos en las encuestas.

Tras su retirada, la carrera para los comicios del 5 de noviembre se limita a Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar por sorpresa las primarias demócratas en junio; Andrew Cuomo, quien perdió las primarias demócratas y concurre como independiente; y el republicano Curtis Silwa. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
