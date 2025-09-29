La tormenta Imelda deja un muerto y miles de evacuados en Cuba

La Habana, Cuba.

Al menos una persona ha fallecido en Cuba y miles continúan desplazadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Imelda, que ha dejado inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas en el extremo oriental de la isla. Medios oficiales informaron este lunes de la muerte de una persona de 60 años en Santiago de Cuba (este) al desplomarse su vivienda en el reparto Veguita de Galo a causa de las precipitaciones y un corrimiento de tierras. Según informaciones preliminares, el paso de Imelda ha dejado más de 18.000 evacuados en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Además, 17 poblaciones con un total de 24.000 pobladores quedaron incomunicadas. Entre los daños materiales destacan seis viviendas derrumbadas en Guantánamo y los 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras.

🇨🇺⛈ La tormenta tropical Imelda causa estragos en Cuba



El diario Granma señala asimismo que se registraron también filtraciones y "daños estructurales" sin determinar en hospitales, escuelas, centros socioeconómicos y en el sector residencial. Ante la previsión de que se mantengan las lluvias aún este lunes, aunque perdiendo intensidad de forma progresiva conforme Imelda se aleja, Santiago de Cuba y Guantánamo han suspendido las clases "hasta nuevo aviso" en todos los niveles educativos.

Los acumulados de lluvias han llegado a alcanzar los 340 milímetros (o litros por metro cuadrado) en la provincia de Santiago de Cuba y ha superar los 200 milómetros en Guantánamo.

Más inestabilidad

El Instituto de Meteorología (Insmet) explicó en su sexto aviso, publicado en la mañana del lunes, que Imelda se está fortaleciendo sobre Las Bahamas y que ha ido ganando "en organización e intensidad" por lo que "continuará generando inestabilidad" para el oriente de Cuba.

"Este sistema mantiene áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, asociadas sus bandas de alimentación, sobre las regiones central y oriental de Cuba, principalmente en Santiago de Cuba y Guantánamo", advirtió. Los meteorólogos cubanos han advertido de que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe 2025, vigente desde este 1 de junio hasta el 30 de noviembre será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.