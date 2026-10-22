Casi 30 años después, arrestan a mujer acusada de matar a su hija

México. Una mujer identificada como Anna Marlene Somoza, de 60 años, fue detenida el pasado domingo 18 de octubre en Xochitepec, México, acusada de asesinar a su hija de tres años en Arizona, Estados Unidos, en 1997. La captura se produjo después de que Somoza permaneciera prófuga durante más de 12 años, mientras las autoridades estadounidenses mantenían abierta la investigación por la muerte de la pequeña Crystal Reyes.

De acuerdo con los investigadores, la niña habría sufrido maltratos constantes por parte de su madre y de la entonces pareja de esta, Avelino Tamala. Las investigaciones señalan que la menor presuntamente era encerrada en una jaula para perros y privada de alimentos. Posteriormente, habría muerto por asfixia dentro de una caja de cartón.

El caso permaneció sin resolverse durante varios años. En noviembre de 1998, un cazador encontró restos humanos en una zona desértica de Arizona, pero en ese momento no se logró establecer de inmediato la identidad de la víctima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue hasta 2014 cuando las pruebas de ADN permitieron confirmar que los restos correspondían a Crystal Reyes, quien había desaparecido cuando tenía tres años. Ese mismo año, Somoza y Tamala fueron acusados de asesinato en primer grado por la muerte de la pequeña, según los antecedentes del caso.