Casi 30 años después, arrestan a mujer acusada de matar a su hija

México. Una mujer identificada como Anna Marlene Somoza, de 60 años, fue detenida el pasado domingo 18 de octubre en Xochitepec, México, acusada de asesinar a su hija de tres años en Arizona, Estados Unidos, en 1997.
La captura se produjo después de que Somoza permaneciera prófuga durante más de 12 años, mientras las autoridades estadounidenses mantenían abierta la investigación por la muerte de la pequeña Crystal Reyes.
De acuerdo con los investigadores, la niña habría sufrido maltratos constantes por parte de su madre y de la entonces pareja de esta, Avelino Tamala.
Las investigaciones señalan que la menor presuntamente era encerrada en una jaula para perros y privada de alimentos. Posteriormente, habría muerto por asfixia dentro de una caja de cartón.
El caso permaneció sin resolverse durante varios años. En noviembre de 1998, un cazador encontró restos humanos en una zona desértica de Arizona, pero en ese momento no se logró establecer de inmediato la identidad de la víctima.
Fue hasta 2014 cuando las pruebas de ADN permitieron confirmar que los restos correspondían a Crystal Reyes, quien había desaparecido cuando tenía tres años.
Ese mismo año, Somoza y Tamala fueron acusados de asesinato en primer grado por la muerte de la pequeña, según los antecedentes del caso.
Tamala fue condenado a cadena perpetua en 2016, mientras que Somoza permaneció fuera del alcance de las autoridades durante años.
Según la información sobre la investigación, la mujer se habría refugiado en México, donde sus presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico habrían complicado las labores para localizarla.
La detención se produjo casi tres décadas después de la muerte de la niña, en un operativo realizado en el municipio de Xochitepec, en el estado mexicano de Morelos.
Tras su captura, las autoridades trabajan en el proceso para extraditar a Somoza a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por los cargos relacionados con la muerte de su hija.