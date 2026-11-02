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Tiroteo en California deja múltiples víctimas mortales y heridos

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el hecho

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 13:49 -
  • Agencia EFE
Tiroteo en California deja múltiples víctimas mortales y heridos

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes.

 Foto: archivo

Los Ángeles, Estados Unidos. El Departamento del Alguacil del condado de Monterrey, en el estado de California, respondió en la mañana de este lunes a un incidente armado con "múltiples víctimas" mortales y heridos en la localidad de Moss Landing, aunque aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

El suceso ocurrió poco después de la medianoche de este lunes, en Moss Landing, ubicada a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterrey, en la costa central de California.

En un comunicado, las autoridades confirmaron que el incidente dejó múltiples víctimas, aunque no ofrecieron detalles sobre el número de fallecidos o heridos, ni las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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Por su parte, la Policía de Parques Estatales de California cerró varias vías de acceso y la playa estatal de Moss Landing como parte de los trabajos de investigación.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad de Moss Landing.

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Agencia EFE
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