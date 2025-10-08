Rusia advierte a EEUU contra la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania

Moscú, Rusia.

Rusia confió este miércoles en que Estados Unidos escuche sus señales de advertencia contra la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, que llevará a "daños irreparables" en las relaciones entre Moscú y Washington.

"Seguimos de cerca la evolución de este asunto (...), que podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano. Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en Washington", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova agregó que si la administración estadounidense adopta finalmente tal decisión, eso causará un daño irreparable al diálogo bilateral que apenas ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

También el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov advirtió hoy a Washington contra la entrega de los Tomahawk a Ucrania y pidió pensar "mil veces" antes de dar el paso que amenaza con "graves consecuencias".