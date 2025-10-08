Exjefe del FBI comparecerá ante un tribunal tras ser imputado

Washington, Estados Unidos.

El exdirector del FBI, James Comey, comparecerá este miércoles ante un tribunal por primera vez desde que fuera imputado por delitos de declaración falsa y obstrucción tras investigar los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump con Rusia.

La lectura de cargos estaba prevista para mañana jueves en una corte federal de la ciudad de Alexandria, en el cercano estado de Virginia, pero fue adelantada un día por cuestiones logísticas y de seguridad, informó The New York Times.

Se espera que el veterano abogado y jefe del Buró Federal de Investigaciones entre 2013 y 2017 se declare inocente de las acusaciones, como ya hizo en un vídeo publicado poco después de conocerse su imputación.

"Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe", dijo entonces.

Comey fue imputado el pasado 25 de septiembre por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación sobre los vínculos de Trump con Moscú.

Las acusaciones fueron presentadas en el Distrito del Este de Virginia por la recién nombrada fiscal principal interina Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, quien la puso en el cargo tras la renuncia del anterior fiscal tras supuestamente recibir presiones del presidente estadounidense.