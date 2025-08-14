Refuerzan presencia policial y militar en las calles de Washington

Washington, Estados Unidos.

Cientos de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional patrullan las calles de Washington D.C., donde este jueves crece la presencia de las fuerzas del orden después de que el presidente Donald Trump pusiera a la policía capitalina bajo control federal como parte de una campaña contra el crimen.

A partir de la noche anterior, miembros de agencias como el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentaron sus recorridos por la ciudad, en turnos que abarcarán las 24 horas del día, y establecieron puntos de control en varias zonas.

En áreas de la emblemática Esplanada Nacional podían verse vehículos blindados flanqueados por tropas de la Guardia Nacional, convocadas por Trump, que este lunes declaró una "Emergencia de Seguridad Pública" para luchar contra lo que califica como una "ola de crímenes" en Washington D.C., algo que las autoridades locales rechazan.

"Este es un grupo de trabajo multiagencia, creado por el presidente, la fiscal general (Pam Bondi) y nuestro secretario de Defensa (Pete Hegseth). Anoche, 19 agencias trabajaron juntas en siete distritos", dijo este jueves a Fox News la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, los agentes realizaron 45 arrestos por delitos de agresión en segundo y primer grado, junto a detenciones por "distribución de drogas ilegales y narcóticos que ya fueron retirados de las calles".

Agregó que también detuvieron a 29 inmigrantes indocumentados, "muchos de los cuales tenían órdenes de deportación definitivas".