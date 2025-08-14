España suma el tercer muerto por incendios que no dan tregua

Madrid, España.

España sumó hoy un tercer muerto, más de 8.000 personas desalojadas y casi 100.000 hectáreas arrasadas por las llamas en una nueva jornada de incendios forestales que continúan azotando al país y que obligaron al Gobierno a pedir ayuda de la Unión Europea con dos aviones Canadiar. Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país) o Andalucía (sur), a las que se sumaron en las últimas horas Asturias (norte) y Comunidad Valenciana (este), mantienen focos activos potenciados por las altas temperaturas de la segunda ola de calor del verano que se inició hace 12 días. Un total de 200 incendios forestales quemaron 148.205 hectáreas de superficie en España en lo que va de año, 84.703 sólo en la semana entre el 6 y 12 de agosto, según los datos actualizados publicados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Tres muertos y más de una decena de heridos

La última víctima mortal es un hombre de 37 años que falleció este jueves tras haber sufrido quemaduras en el 85 % de su cuerpo mientras combatía el fuego que comenzó en la provincia de Zamora y que se extendió hasta León, en el norte de España. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los incendios en esa zona ya cobraron el martes por la noche la vida de otra persona, un hombre de 35 años que quedó atrapado en medio del fuego cuando realizaba trabajos de desbroce, según declaró el Gobierno autonómico de Castilla y León, que aseguró que no era voluntario del operativo de extinción, sino que actuó por su cuenta.

La primera víctima de esta ola de incendios forestales fue otro hombre de 50 años, quien murió el martes por la mañana en el hospital después de que la tarde antes, en la localidad de Tres Cantos, en Madrid, sufriera quemaduras en el 98 % de su cuerpo cuando intentaba rescatar a más de una veintena de caballos del centro hípico en el que trabajaba. Además de estos decesos, se suma más de una decena de heridos con quemaduras, en algunos casos en el 85 % del cuerpo, que permanecen hospitalizados en estado crítico, con pronóstico "muy grave", en los incendios en Castilla y León y Galicia.

Ayuda de la Unión Europea

Los dos aviones Canadair procedentes de Francia y coordinados por la Unión Europea llegaron este jueves a España para ayudar en la extinción de los incendios forestales activos en diferentes puntos del territorio, tras el pedido que hizo el Gobierno español de Pedro Sánchez ante la situación crítica. En un comunicado, la Comisión Europea confirmó que España activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil por primera vez para luchar contra incendios, como ya adelantó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Comisión Europea también activó su sistema de satélites Copérnico para ayudar a mapear el terreno español afectado, añadió el Ejecutivo comunitario.

Carreteras cortadas y miles de bomberos movilizados

Ante el avance de los focos de calor, la Dirección General de Tráfico (DGT) cortó al menos 14 carreteras en todo el país, cuatro de ellas en la provincia Cáceres (al suroeste), con 25 kilómetros intransitables, como medida de prevención. En días pasados también se interrumpió el servicio de trenes de alta velocidad por la afectación en las vías, que recién se retomó este jueves tras una inspección.

Actualmente, un total de 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchan contra el fuego en al menos 10 incendios forestales, a los que hay que sumar otros 2.200 en tareas de apoyo logístico y de mando a una labor para la que tienen desplegados 420 medios.