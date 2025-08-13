Hombre es detenido por amenazar a viuda de CEO de UnitedHealthcare asesinado en Nueva York

Nueva York

Un hombre fue detenido este miércoles en Nueva York por amenazar e insultar a la viuda del consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare que fue asesinado el diciembre pasado, Brian Thomson, cuyo crimen ha dado paso a un mediático caso.

El detenido, Shane Daley, fue acusado de ciberacoso en un tribunal de Albany, la capital del estado de Nueva York, por enviar mensajes de voz con amenazas a Paulette Thompson los días posteriores al asesinato de su marido, el 4 de diciembre, según la imputación, recogida por medios locales.

En tres crudos mensajes de voz citados en la acusación, el sujeto se refiere a Thompson, que dirigía la mayor aseguradora médica de EE.UU., “cerdo capitalista”, insulta a sus hijos, le desea sufrimiento a su viuda y advierte a la mujer de que le “seguirán sucediendo” tragedias.