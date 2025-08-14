Fuerza armada de Venezuela en alerta por orden de Trump de enviar tropas contra carteles

Caracas, Venezuela.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, informó este miércoles que se reunió con oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ​​para evaluar "las actuales amenazas a la patria", luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas latinoamericanos para "proteger" a su nación.

A través de un mensaje en Telegram, Padrino explicó que el encuentro lo sostuvo con "los nuevos mayores generales y almirantes" que fueron ascendidos este martes por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Evaluamos las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la FANB", señaló el titular de la cartera de Estado, sin precisar más detalles sobre la reunión.

El funcionario cerró su publicación con la frase:"¡Recuerden hombres de Estado que la unión nos hace invencibles! e hizo un llamado "al combate por la dignidad de Venezuela".

El pasado viernes, Trump defendió, ante periodistas en La Casa Blanca, el envío de tropas para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina con el fin de "proteger" a su país.

Trump habló unas horas después de que el diario The New York Times publicara en exclusiva que el mandatario ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, según fuentes familiarizadas con el asunto.