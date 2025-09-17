El Papa no dijo que los jóvenes deben alejarse de las ideas homófobas de Charlie Kirk

Bogotá, Colombia.

El papa León XIV no dijo en su homilía del último domingo en Roma que "los jóvenes deben retirarse de ideas homofóbicas, racistas y clasistas como las que esparcía Charlie Kirk", el activista estadounidense ultraconservador que fue asesinado el pasado miércoles, como afirman mensajes en redes sociales sin aportar pruebas de estas declaraciones. Circulan por redes sociales como X y Facebook mensajes que aseguran que León XIV instó en su última homilía dominical a los jóvenes a abandonar las "ideas homofóbicas, racistas y clasistas", que, según dijo supuestamente el pontífice, esparcía Kirk. HECHOS: El papa León XIV no ha hecho referencia a Charlie Kirk ni ha instado a los jóvenes a alejarse de sus ideas "homofóbicas, racistas y clasistas" en las dos homilías que ha pronunciado desde la muerte del activista, según demuestran sendas revisiones de ambos discursos religiosos.

El papa no habló de Kirk en su homilía dominical

A la fecha de publicación de esta información, el papa ha pronunciado dos homilías tras el asesinato de Kirk, una el 14 de septiembre, en la Conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI, y una segunda el 15 de septiembre, en la Vigilia del Jubileo de la Consolación. En ninguno de esos discursos hay rastro de que el pontífice pronunciara las palabras que le atribuyen los mensajes engañosos ni que hiciera mención a Charlie Kirk.