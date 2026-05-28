Opositor Roberto Marrero regresa a Venezuela tras seis años en el exilio

Venezuela.

El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, informó este jueves que regresó a su país, luego de casi seis años en el exilio en Estados Unidos, donde permaneció tras su liberación en 2020 por un indulto otorgado por el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Marrero, quien fue el principal colaborador de Guaidó cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, publicó en su cuenta de Instagram un video de su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por allegados. "¡Llegué! Gracias a todos. Dios los bendiga", dice el mensaje que acompaña el video en el que se le ve sonriente abrazando a las personas que acudieron a recibirlo.

En una publicación anterior, Marrero indicó que regresaba a su país para "hacer política" y "sumarme al plan de 3 etapas" para la transición democrática, en referencia al plan de la Casa Blanca para Venezuela, luego de la captura del presidente Maduro el pasado 3 de enero durante un ataque militar a Caracas. "Así como cada noche en el Helicoide me repetía hoy no salí en libertad, pero saldré mañana, también me repetí durante todos estos años en el exilio que si hoy no podía regresar a Venezuela, será mañana", indicó. El exjefe de despacho de Guaidó fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".