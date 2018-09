Pareja iraní amenaza con matar a su hija y a su novio secreto por dudar de su virginidad

Londres, Inglaterra

Mitra Eidiani, de 42 años, y Ali Safaraei, de 56, son una pareja iraní que reside en el sur de Londres. Musulmanes de religión, tienen una hija de 18 años: Sophia.

Ali se enteró que la joven tenía un novio secreto, por lo que decidió llevar a su hija a someterse a un estudio para "comprobar su virginidad".

El caso llegó al Tribunal local de Kingston Crown. "Sophia dijo que no quería ser examinada por nadie", señala un comunicado emitido por las autoridades judiciales.

La doctora Helen Lewis reveló que la joven se negó a ser sometida a los estudios y que su madre la acusó de no entender su cultura. "Le expliqué a Sophia que no podía tocarla sin su permiso y que no la examinaría a menos que ella aceptara".



Mitra, su madre, expresó su descontento y llamó a su marido, "que estaba esperando afuera". "Me dijo que él era estricto, e insistiría en que yo realice una prueba de virginidad", le confesó Lewis a la Justicia.



Ante la negativa de la doctora, Ali insistió cada vez más, mientras su hija lloraba.



Pero las acusaciones contra la pareja no terminaron ahí. En el Tribunal también se reveló que el padre habría amenazado con matar a su hija y a su novio.

Después de regresar del médico, y al no haberse sometido a los estudios de virginidad, Mitra mordió a su hija, y Ali posteriormente la amenazó con un cuchillo de cocina, según consigna Daily Mail.

También le advirtieron que la enviarían de regreso a Irán "para casarse con un primo", de acuerdo a lo relatado por el Tribunal de Kingston.

No conforme con los golpes y amenazas a su hija, la pareja averiguó la ubicación de la casa de Marshall-Telfer, el presunto novio secreto. Lo fueron a buscar y le aseguraron que "como musulmanes, eran peligrosos".