Mujer transmite cáncer a cuatro personas tras donar sus órganos

Londres, Inglaterra.

Cuatro personas contrajeron cáncer y tres de ellos murieron tras recibir trasplantes de órganos de una mujer en la que no se había detectado la enfermedad, informó la revista American Journal of Transplantation de EEUU.



La donante de 53 años, que no fue identificada, murió en Holanda en 2007 a causa de un infarto cerebral y pasó los exámenes médicos rutinarios por lo que sus riñones, pulmones, hígado y corazón fueron puestos en el banco de órganos.



Sus órganos fueron trasplantados a cuatro personas que adquirieron la mortal enfermedad años después de sus trasplantes.



Tres de ellos murieron luego de que el cáncer hizo metástasis o se diseminó a nuevas áreas del cuerpo, incluyendo una mujer de 42 años que había recibido ambos pulmones y a la que se diagnosticó un cáncer de mama apenas 16 meses después de la operación.



Los análisis médicos determinaron que las células tumorales provenían de la donante, por lo que la organización Eurotrasplant alertó del caso en enero de 2010.

La receptora del riñón izquierdo, una mujer de 62 años, y la mujer de 59 años que recibió el hígado murieron de la misma malignidad en 2013 y 2014, respectivamente.

Apenas una paciente sobrevivió tras una serie de tratamientos, que incluyeron la extracción del riñón donado y la quimioterapia.



Según la investigación liderada por la doctora Frederike Bemelman, la paciente sufría micrometástasis que no se detectaron en los controles que se realizan para comprobar que los órganos son adecuados para el trasplante.

Bemelman indicó que esta transmisión no implica un fallo en el protocolo de trasplantes. El riesgo de transmisión es extremadamente bajo y ocurre aproximadamente en cinco de cada 10.000 trasplantes, según datos de la ONT.