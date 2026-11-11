Muere repentinamente el embajador ruso en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. El embajador ruso en Washington, Alexandr Dárichev, murió este miércoles de forma repentina a los 66 años de edad, informó la Cancillería rusa en un comunicado. "La dirección y el personal del Ministerio de Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar el repentino fallecimiento de Alexandr Dárichev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa ante Estados Unidos, ocurrido el 11 de noviembre a la edad de 66 años", señala la nota oficial.

El comunicado destaca que Dárichev era "un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor". "Profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, Alexandr Dárichev desempeñó un papel fundamental en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa", concluye la nota.