Matías Ozorio, mano derecha del “Pequeño J”, se niega a declarar por muerte de Brenda, Morena y Lara

Buenos Aires, Argentina

Matías Ozorio, de 28 años, acusado del triple feminicidio ocurrido el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires, llegó a última hora del jueves a la Argentina, tras ser expulsado de Perú, y será indagado este viernes por la Justicia local, informaron a EFE fuentes judiciales.

Ozorio fue trasladado desde Lima, Perú, en un avión Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea, custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Aterrizó en la Brigada Aérea de El Palomar, provincia de Buenos Aires, pasadas las 23:00 hora local (02:00 GMT).

El hombre estaba esposado y llevaba un chaleco antibalas con la leyenda 'DDI' (Delegación Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense).

El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación de los feminicidios de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tiene previsto tomarle declaración este viernes cerca del mediodía.