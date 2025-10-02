Perú entrega a Argentina al presunto cómplice del triple feminicidio de Buenos Aires

LIMA

La Policía Nacional de Perú (PNP) entregó este jueves a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del peruano Tony Janzen Valverde ('Pequeño J') en el reciente triple feminicidio en Buenos Aires de las jóvenes Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

Ozorio, que fue detenido este martes una zona del norte de Lima, pocas horas antes de que 'Pequeño J' fuese capturado en una población del sur de la capital peruana, fue entregado a las autoridades de su país natal en el aeropuerto del Callao, con manos y pies esposados y vistiendo un enterizo naranja entre gran expectación de medios locales e internacionales.

Agentes peruanos y de Interpol condujeron ante la prensa al argentino y le cambiaron el chaleco antibalas de la Policía de Perú por uno de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía de Argentina (DDI), y a continuación se lo llevaron a un avión de la Fuerza Aérea Argentina que se encontraba a pocos metros.

Minutos antes de la entrega, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, indicó ante los medios que el trabajo coordinado con la Policía argentina ha dado como resultado la célere captura del 'Pequeño J' y de Ozorio.

Por otro lado, anunció que el 'Pequeño J' acudirá este viernes a las 10:00 hora local (15:00 GMT) a una audiencia en un juzgado del sur de Lima donde se llevará a cabo el control de identidad con fines de extradición.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Arriola agregó que este mismo jueves tanto el Ministerio del Interior como el Poder Judicial y la propia presidenta peruana, Dina Boluarte, acordaron que el proceso de extradición sea lo más rápido posible para que sea juzgado en Argentina.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, destacó que, tras la detención de este martes en el norte de la capital, las autoridades han conseguido en menos de 24 horas materializar la expulsión y entrega de Ozorio.

"No vamos a devolverle la vida a estas jóvenes, pero sí nos gustaría colaborar y dar un bálsamo para el dolor a los familiares de las jóvenes víctimas de esta cruel acción", indicó.

Por su parte, el comisario mayor de la Policía Federal de Argentina, Flavio Andrés Marino, agradeció a la comunidad peruana la colaboración en la búsqueda de los responsables del triple feminicidio.

"Destaco el compromiso en tomar el caso como propio y, por otro lado, el profesionalismo destacable a la altura de policías de cualquier país. Estoy eternamente agradecido y quiero dejar plasmado que, para hacer justicia, estén donde estén los delincuentes, para los policías no hay fronteras", dijo Marino.