  1. Inicio
  2. · Mundo

Aviones estadounidenses se aproximan a costas venezolanas, según ministro

Venezuela denunció "acoso militar" de aviones de Estados Unidos cerca de sus costas en el Caribe

  • 02 de octubre de 2025 a las 13:58 -
  • Agencia EFE
Aviones estadounidenses se aproximan a costas venezolanas, según ministro

Alertan sobre aviones de EE. UU. que se aproximan a las costas de Venezuela

 Foto de archivo
Caracas, Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves el "acoso militar" por parte de "aviones de combate" de Estados Unidos que, aseguró, volaron cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una "amenaza".

"Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela (...); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.

"Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros": Maduro asegura que tiene respaldo militar de países de Suramérica

En una transmisión del canal estatal VTV, el ministro indicó que el sistema integrado aéreo de Venezuela ha detectado "aviones de combate" estadounidenses, algo que dijo "fue comprobado y verificado", incluso, por una aerolínea internacional que reportó la presencia de las aeronaves a la torre de control de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas.

"Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano (...) Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida", expresó el jefe militar.

Según el titular de Defensa, se detectó la presencia de "más de cinco vectores" con "características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies".

En septiembre pasado, Padrino López denunció que EE.UU. realiza vuelos de "inteligencia" contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente Nicolás Maduro".

Inicia oficialmente la celebración de la Navidad en Venezuela

En este sentido, detalló entonces que "siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos" en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada, y a "triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela".

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias