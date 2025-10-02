Debate en EE UU: ¿deben los hospitales preguntar por el estatus migratorio?

Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó este jueves responder a una pregunta de la prensa sobre si las salas de urgencias de los hospitales deberían solicitar el estatus migratorio de los pacientes antes de atenderlos.

”Probablemente no sea una pregunta que me corresponda responder. Creo que es una cuestión para los profesionales de la salud”, declaró Leavitt durante una comparecencia en los jardines de la Casa Blanca.

La legislación federal de Estados Unidos prohíbe negar atención médica en función del estatus migratorio u otras condiciones. Sin embargo, algunos estados como Texas y Florida cuentan con leyes que obligan a los hospitales a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes, aunque esa información solo puede emplearse con fines estadísticos.