México pide a Israel liberar y repatriar a mexicanos arrestados por ayudar a Gaza

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. “En particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana precisó que se enviaron desde “hace tres días cuatro notas diplomáticas” al gobierno israelí.

La primera de ellas, abundó, fue para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos, la segunda para saber las razones en caso de que fueran interceptados, la tercera para exigir su seguridad física integral y una cuarta para pedir la “repatriación inmediata”.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el gobierno israelí interceptó a la flotilla que zarpó desde Barcelona el pasado 2 de septiembre para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En total 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 48 países conforman la flotilla Sumud Global. El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

La presidenta señaló que los seis mexicanos, identificados previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores como Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod.

Explicó que el personal consular aún no ha logrado acceso a ellos.

“Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados”, afirmó.



Sheinbaum defiende a sus seis mexicanos