Respuesta de Putin a Trump: "Rusia no es un "tigre de papel"

Putin aseguró a Trump sobre la fortaleza de Rusia y enumeró sus logros en el frente.

  • 02 de octubre de 2025 a las 11:50 -
  • Agencia EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante la sesión plenaria de la 22.ª reunión anual del Club de Discusión Valdái en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 2 de octubre de 2025.

MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EFE
Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Rusia no es un "tigre de papel", ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania.

"Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino prácticamente con todos los países de la OTAN", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).

La amenaza de Trump a los demócratas tras el cierre del Gobierno

El jefe del Kremlin aseguró que las tropas rusas avanzan con seguridad a lo largo de toda la línea del frente.

"En la región de Sumi, la aldea de Yunakivka acaba de quedar bajo nuestro control. Vovchansk ha sido capturada a medias y es solo cuestión de tiempo que nuestras tropas tomen el resto. Estamos construyendo allí con seguridad una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", aseguró Putin.

La agrupación de fuerzas rusa Sur "ha entrado en la ciudad de Konstantinovka", parte del eje Konstantinovka-Slaviansk-Kramatorsk, dijo Putin.

"Estas líneas (defensivas) se prepararon durante más de 10 años con la ayuda de especialistas occidentales", aseguró.

Además, los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, enumeró.

"Si combatimos con todo el bloque (de la OTAN), ¿acaso somos un tigre de papel? ¿Y qué es entonces la OTAN?", preguntó.

Trump llamó la semana pasada a Rusia un "tigre de papel" y dijo que lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El Kremlin replicó a ello que Rusia es un oso y no un tigre y "no hay osos de papel".

