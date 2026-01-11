¿Marco Rubio, próximo presidente de Cuba? Esto dijo Trump

Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este domingo que le “parece bien” que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba, a cuyo Gobierno le ha pedido hacer “un trato, antes de que sea demasiado tarde”.

”¡Suena bien para mí!”, comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.

Momentos después, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores”, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

”¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA-CERO! Fuertemente les sugiero que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió el mandatario en su misma red social, donde no aclaró a qué acuerdo se refiere.