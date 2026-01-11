Opositores nicaragüenses ven en liberación de presos gesto a EEUU, pero no un cambio real

Nicaragua.

La liberación de al menos 24 presos políticos en Nicaragua, por parte del Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, es visto por opositores nicaragüenses como un gesto hacia Estados Unidos, que exigió la excarcelación, pero no un cambio real de Managua hacia la democratización del país, que perdió con la captura del venezolano Nicolás Maduro a uno de sus principales aliados en la región.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó este domingo que, según los últimos datos confirmados con las familias, el número de presos políticos excarcelados el sábado asciende a 24 (20 hombres y cuatro mujeres), entre los que había seis que no tenían en la lista oficial de 62 detenidos, "lo que confirma la existencia de un subregistro".

La liberación se produjo cuando el Gobierno nicaragüense anunció el sábado el regreso "a sus hogares y familias (de) decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes", sin aportar más detalles, con motivo de la conmemoración de los 19 años consecutivos en el poder del Ejecutivo sandinista.

Pero la oposición recordó que se produjo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua advirtiera que tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas".

El mismo sábado, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, publicó otro mensaje, en el que denunciaba que "la brutal dictadura Murillo-Ortega" celebraba 19 años "de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco": "Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia".

En las últimas elecciones presidenciales de 2021, siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados, por lo que los comicios fueron desconocidos por la oposición.