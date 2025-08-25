Maduro ordena nueva jornada de alistamiento de milicianos

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos, para el viernes y sábado próximos, con el objetivo, dijo, de "completar" el registro iniciado el fin de semana frente a lo que considera "amenazas" de EE.UU. por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico.

"Ordenó realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todos puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo", indicó Maduro en un mensaje de audio difundido este lunes en su canal de Telegram.

Según el mandatario, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos este fin de semana fueron "desbordados" por la "presencia masiva" de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente, y contra nuestro país, la volveremos a vencer", agregó.

El pasado jueves, Maduro convocó a una primera jornada de registro como parte, aseguró, del 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', activado tras el anuncio de EE.U. sobre un posible despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.