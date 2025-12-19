Revelan hipótesis tras masacre en Comayagüela; eran comerciantes del Zonal Belén

Una familia completa, entre ellos un menor de 13 años de edad, fue asesinada dentro de una vivienda ubicada en la colonia Centroamérica, en Comayagüela; un hecho que ha causado conmoción a nivel nacional y mantiene consternados a vecinos y parientes de las víctimas. Familiares revelaron la hipótesis que pudo haber causado el cuádruple homicidio.