Revelan hipótesis tras masacre en Comayagüela; eran comerciantes del Zonal Belén

Una familia completa, entre ellos un menor de 13 años de edad, fue asesinada dentro de una vivienda ubicada en la colonia Centroamérica, en Comayagüela; un hecho que ha causado conmoción a nivel nacional y mantiene consternados a vecinos y parientes de las víctimas. Familiares revelaron la hipótesis que pudo haber causado el cuádruple homicidio.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Esmeralda Cruz León Alvarado, de 50 años; sus hijos Ginger Tatiana Lazo León, de 31 años, y Leonardo Josué Vigil León, de 24; así como su nieto Christopher Leonel Godoy Lazo, de 13 años, hijo de Ginger Tatiana.
De acuerdo con los familiares, las víctimas no estaban vinculadas a ningún tipo de actividad ilícita y se dedicaban desde hace años al comercio de plátanos en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela, actividad que representaba el único sustento económico de la familia.
Un joven identificado como Aldo, pariente cercano, relató a Noticieros Hoy Mismo de TSi que la familia madrugaba diariamente para abastecer el mercado Zonal Belé, destacando que eran personas trabajadoras y conocidas por su esfuerzo constante.
El crimen ocurrió el miércoles 17 de diciembre, fecha que coincidía con el cumpleaños de Ginger Tatiana, un detalle que ha incrementado el dolor entre los familiares, quienes además aclararon que las víctimas no residían de forma permanente en la colonia donde ocurrió la masacre.
Otro familiar señaló que Christopher Leonel había llegado recientemente a Honduras procedente de Estados Unidos, y lamentó profundamente que un menor de apenas 13 años haya sido una de las víctimas del ataque.
Autoridades de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público acordonaron la escena, realizaron inspecciones oculares y comenzaron el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables del cuádruple homicidio.
En medio del dolor, un primo de las víctimas planteó una posible hipótesis sobre el crimen, al señalar que este podría estar relacionado con envidias derivadas de las actividades comerciales que realizaba la familia.
De manera preliminar, se informó que el ataque fue perpetrado con extrema violencia, utilizando tanto armas de fuego como arma blanca, y que los cuerpos fueron encontrados en distintas áreas de la vivienda, algunos sobre camas y otros en posición sentada.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre el móvil del crimen ni sobre los responsables, mientras los familiares exigen celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y obtener justicia por la muerte de sus seres queridos.