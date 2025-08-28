La madre del atacante trabajó en la escuela donde se produjo la masacre en Minneapolis

California, Estados Unidos.

La madre de Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Mineápolis, trabajó en el centro donde se produjo el miércoles el tiroteo que dejó dos niños muertos y otros 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

Mary Grace Westman pasó cinco años trabajando como secretaria parroquial en la escuela Annunciation, en Mineápolis, hasta que se jubiló en 2021, de acuerdo con la página web del centro.

"Ella brindó una hospitalidad, amistad y compasión maravillosas a todos los que se reunieron durante los últimos cinco años en Annunciation. ¡Te extrañaremos! ¡Felicidades por tu jubilación!", indicó la iglesia en su página de Facebook en una publicación que ya no se encuentra disponible, recogida por el periódico New York Post.