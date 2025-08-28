Quién es Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Minneapolis

La Policía de Minneapolis, Estados Unidos, identificó a Robin Westman, un hombre de 23 años, como el autor del tiroteo perpetrado el miércoles en una escuela católica, que dejó dos niños muertos y otros 17 heridos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en la plataforma X que el asaltante era un "varón que aseguraba ser transgénero", una afirmación que a su vez han difundido distintos medios en EE.UU.
Westman publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.
En el video de once minutos, el hombre lanzaba distintos insultos antisemitas y amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El joven también publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman es el responsable de haber disparado tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación y que posteriormente se quitó la vida tras asesinar a dos niños y herir a otros 17.
"En segundos comenzó la situación, nuestros maestros fueron héroes. Los niños se agacharon. Los adultos protegían a los niños. Los niños mayores protegían a los menores", dijo el director de la escuela católica de La Anunciación de Minneapolis, Matt Dubois.
"Esto es una pesadilla (...) cuando planeamos este año escolar, escogimos intencionalmente como tema unas palabras del capítulo 29 del profeta Jeremías: 'un futuro lleno de esperanza'. Hoy no hay nada que pueda llenarnos de esperanza", agregó el director del centro escolar.
"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", dijo el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.
O'Hara dijo que de momento su departamento no tiene información que compartir sobre el motivo del asalto perpetrado por Westman y repitió que se está investigando el manifiesto que el asaltante publicó en YouTube y que ya sido eliminado de la plataforma de videos.
El jefe de policía también confirmó que las tres armas que Westman empleó en su asalto, un rifle, un revolver y una escopeta "fueron comprados legalmente".