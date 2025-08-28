El FBI investiga tiroteo en escuela de Mineápolis como "terrorismo"

Washington, Estados Unidos.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, investigará como un "crimen de odio" y un acto de "terrorismo doméstico" el tiroteo contra la escuela católica La Anunciación en Mineápolis (Minesota), donde dos niños perdieron la vida y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra católicos y un acto de terrorismo doméstico, confirmó este jueves la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa, donde también reveló que se investigará si el sospechoso era realmente transexual.

Leavitt criticó a Jen Psaki, presentadora de MSNBC y exvocera presidencial de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, por unirse a las voces demócratas que han criticado la declaraciones de oraciones por la matanza sin abordar el laxo control de armas en el país y aseguró que es una falta de respeto con los que creen en el poder del rezo.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo y con gran diferencia frente a otros países desarrollados y se ha resistido a pasar regulaciones de control de armas más estrictas pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va del año 2025.

Un hombre de 23 años, identificado como Robin Westman, es señalado como responsable del tiroteo contra la escuela católica durante una misa el miércoles en la mañana, antes de suicidarse, según datos de la policía de la ciudad.