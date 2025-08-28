  1. Inicio
Un niño se encuentra en estado crítico tras tiroteo en escuela de Minneapolis

Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas en el tiroteo registrado en una escuela católica de Minneapolis.

  • 28 de agosto de 2025 a las 10:50 -
  • Agencia EFE
Una madre de familia abraza a un sacerdote en la escuela católica de la Anunciación, en Minneapolis, tras el ataque que dejó dos niños muertos y 17 personas heridas.

EFE/Craig Lassig
Minnesota, Estados Unidos.

Médicos indicaron este jueves que un niño se encuentra en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave", tras resultar heridos en el tiroteo contra la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis del miércoles en el que fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, entre ellos 14 menores de edad.

El director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, Thomas Klemond, informó hoy en conferencia de prensa que está atendiendo a nueve pacientes involucrados en el tiroteo escolar y que uno de los menores tiene un diagnóstico reservado por su condición crítica.

Otras seis personas, cinco menores entre ellos, se encuentran en buen estado y otros dos están en estado grave, agregó Klemond.

Por su parte, Marty Scherer, jefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS), dijo que un niño había recibido un disparo con una escopeta en la espalda mientras cubría a uno de sus compañeros.

Dos niños fueron asesinados en sus pupitres en el tiroteo en Minneapolis

A su vez, el Hospital Infantil de Minnesota publicó un comunicado informando que cuatro menores fueron dados de alta y otros tres permanecen bajo sus cuidados.

El miércoles, un hombre de 23 años identificado como Robin Westman, disparó en la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años en el sur de Minneapolis.

Westman asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos antes de suicidarse, de acuerdo con datos ofrecidos por la policía local.EFE

