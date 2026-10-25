Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en el inicio del escrutinio, pausado por el Supremo

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva , tiene el 57,6 % de los votos, frente al 42,3 % del senador opositor Flávio Bolsonaro , con el 0,25 % del recuento, que fue pausado poco después por la Corte Suprema.

El máximo tribunal determinará que se postergue dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, previsto para las 17.00 hora local (20.00 GMT), tras los pedidos de ambos candidatos.

La campaña de Lula reclamó la medida por las denuncias de que Ayuntamientos de ciudades como São Paulo y Salvador, ambas gobernadas por aliados de Bolsonaro, dificultaron el transporte público durante la jornada, en una violación de las normas electorales.