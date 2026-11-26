Pekín, China.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, instó a diversificar el uso de las armas nucleares tácticas y acusó a Washington de alentar a sus aliados en la región a dotarse de submarinos de propulsión nuclear, una semana después de que quedara sin concretarse una posible cumbre con Donald Trump en China. Kim "recorrió la base de producción de materiales nucleares de grado militar, la base de producción de equipos de propulsión nuclear y el instituto de armas nucleares, y examinó las actividades del sector de producción de materiales y armas nucleares en 2026 para implementar el plan estratégico nuclear establecido por el IX Congreso del Partido de los Trabajadores", señaló este jueves la agencia estatal KCNA sobre la visita realizada la víspera.

En dicho congreso, celebrado en febrero, Pionyang reafirmó el carácter irreversible de su estatus como Estado nuclear y estableció un plan quinquenal de modernización militar. En la visita de este jueves, Kim celebró los avances en el aumento sistemático de la capacidad de producción de materiales nucleares y su modernización tecnológica. "Se trata de una tarea importante y urgente derivada del valor militar de las armas nucleares tácticas en la guerra moderna y de la inevitable realidad de compartir frontera con el Estado enemigo más peligroso", dijo Kim. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También criticó a Estados Unidos por promover que sus aliados en la región adquieran submarinos de propulsión nuclear, en una alusión a Corea del Sur. El dirigente advirtió además de que cualquier intento de vulnerar el estatus nuclear del país será considerado "una declaración de guerra", después de que no se materializara un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su viaje a China la semana pasada.