Gaza. Un adolescente de 16 años y un joven de 24 murieron este domingo a causa de las heridas sufridas en sendos ataques israelíes contra tiendas de campaña de desplazados en el norte y el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas. El adolescente murió por las heridas de un ataque israelí contra una tienda en la zona de Bir al Naya, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), según confirmó a EFE el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. El joven, de 24 años, falleció por las heridas sufridas en un bombardeo israelí contra una tienda cerca de la Universidad de Al Aqsa, al oeste de Jan Yunis (sur), según las mismas fuentes.

Además, dos palestinos resultaron heridos por disparos israelíes al este de Deir al Balah, en el centro de la Franja, y un niño fue herido de bala por fuerzas israelíes en Jan Yunis. El Ejército israelí no respondió de inmediato a las consultas de EFE sobre estos ataques. Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza, en algunas ocasiones con drones contra objetivos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños, y en otras contra palestinos que se acercan a la llamada línea amarilla, tras la que están apostadas las tropas israelíes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse