El ICE identifica como dominicano a hombre herido de bala por un agente en Nueva York

Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificó como dominicano al hombre herido de bala por uno de sus agentes durante una operación migratoria en un barrio ubicado entre el Brox y Manhattan, en Nueva York, y justificó la actuación al asegurar que el individuo tiene antecedentes penales y vínculos con la banda Trinitarios.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban una operación selectiva para detener al hombre, al que describió como un inmigrante en situación irregular con una condena previa por hurto mayor y arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y tenencia de armas.

El organismo afirmó además que el hombre tiene vínculos con la banda Trinitarios, a la que atribuyó el tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el año pasado.

También señaló que la Policía de Nueva York lo detuvo en diciembre de 2023, pero lo puso en libertad días después debido a las políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración.