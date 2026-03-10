“Sería injusto”: Hija de víctima logra frenar pena de muerte

Miami

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, perdonó este martes la condena a muerte de un afroestadounidense que enfrentaba la pena capital por un asesinato cometido en 1991, pese a que no fue quien disparó el arma que causó la muerte de la víctima, cuya hija pidió que se le perdonara la vida.

La mandataria, del Partido Republicano, dejó en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional la condena de Charles ‘Sonny’ Burton, quien afrontaba la muerte por un robo en 1991 en una tienda de autopartes donde falleció un empleado, Doug Battle, pero el cómplice que le disparó solo estaba condenado a cadena perpetua.

“No puede proceder en buena conciencia con la ejecución del Sr. Burton ante tan dispares circunstancias. Creo que sería injusto que ejecutaran a un participante de este crimen si no ejecutarán al participante que jaló el gatillo”, declaró Ivey en un pronunciamiento.

El perdón ocurre tras una campaña de presión pública en Alabama, donde incluso la hija de la víctima, quien tenía 9 años cuando fue el asesinato, pidió intervenir porque el estado iba a “ejecutar al hombre equivocado”.