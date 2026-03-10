Hallan el tercer cuerpo atrapado por colapso de edificio en el centro de Ciudad de México

Ciudad de México

Autoridades mexicanas localizaron este martes el tercer cuerpo de las personas que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en el centro de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, aunque aún trabajan en su rescate.

Horas antes, Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos, precisó que durante las primeras horas de este martes se había localizado el segundo cuerpo de los tres que habían quedado atrapados tras el derrumbe.

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un inmueble ubicado en la intersección de la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital.

Según autoridades locales, el edificio estaba siendo demolido debido a daños estructurales ocasionados por los terremotos de 1985 y 2017 en México.

Un trabajador más fue rescatado poco después del colapso y trasladado a un hospital con “politraumatismos”, según detalló la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

La jefa de Gobierno también descartó que el accidente esté relacionado con las obras urbanas que se realizan sobre la cercana Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital que conecta con el Estadio Azteca —recientemente renombrado Estadio Banorte—, donde se inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026.