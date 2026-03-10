Lula da Silva cancela su asistencia a la investidura de Kast en Chile

BRASIL

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos para la cancelación de última hora, pero la decisión fue confirmada un día después de que el senador derechista Flávio Bolsonaro, considerado el principal rival de Lula en las elecciones de octubre, anunciara su viaje a Chile para asistir a la investidura.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló el viaje que tenía previsto a Chile para participar el miércoles en la investidura de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno, y será representado por su canciller, Mauro Vieira, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.

Pese a sus divergencias ideológicas, Lula y Kast tuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, en una cita al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

El líder progresista brasileño dijo en la época que tendría una relación pragmática con el dirigente ultraderechista chileno y que trabajaría por mejorar las relaciones entre ambos países.

La Presidencia brasileña anunció el 3 de marzo pasado que Lula acudiría a la ceremonia de investidura de Kast y que tendría una nueva reunión con el dirigente chileno, pero ya en su condición de presidente en ejercicio.

Esa posición contrastó con la que Lula ha tenido frente al presidente argentino, el también ultraderechista Javier Milei, con el que ha mantenido distancia y evitado reuniones bilaterales.

Por su parte, el primogénito de Jair Bolsonaro, anunciado por el expresidente como su sucesor y candidato a las presidenciales de octubre por la ultraderecha, ha afirmado que, en caso de vencer las elecciones, dará prioridad al acercamiento con los líderes afines como Milei y Kast.

Tras el anuncio de Flávio Bolsonaro de que también participaría en la ceremonia de investidura en Chile, la Presidencia brasileña se abstuvo de divulgar la agenda de Lula para este martes, para cuando se esperaba que iniciara el viaje al país andino.

No obstante, al comienzo de la tarde finalmente la divulgó y no incluye el viaje a Santiago.

La cancelación del viaje sorprendió a parte de la delegación presidencial brasileña, que ya estaba en Chile preparando la visita.