Hondureña fue la víctima: condenan a hombre por ocho graves cargos en Nuevo México

Nuevo México, Estados Unidos.

Por varios cargos relacionados con abuso sexual contra una menor hondureña fue condenado un hombre en un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, el lunes. Los ocho cargos por el abuso sexual contra una adolescente hondureña fueron probados en la corte del condado de Bernalillo y fue declarado culpable así Alberto Carpio Villanueva.

El jurado lo declaró culpable de tres cargos de penetración sexual criminal de un menor, dos cargos de abuso infantil, dos cargos de intimidación de un testigo y un cargo de explotación infantil. Los cargos se derivan de actos presuntamente perpetrados contra la menor a partir de abril de 2021. Carpio Villanueva supuestamente tuvo acceso a la niña de 15 años haciéndose pasar por su tío y la violó repetidamente durante un período de dos meses, según la Oficina del Fiscal del Segundo Distrito Judicial de Nuevo México.