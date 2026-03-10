Los extranjeros sin residencia legal en España podrán recibir atención sanitaria pública

Madrid

El Gobierno español, formado por una coalición de izquierdas, reguló este martes el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria públicas de los extranjeros sin residencia legal en España.

Quien lo pida acreditará que no dispone de cobertura sanitaria de otra manera y la residencia podrá demostrarse con el empadronamiento o, en su defecto, con documentación como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.

La solicitud, según el Ministerio de Sanidad, activa un documento provisional que permite recibir la asistencia sanitaria desde el primer momento, con un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente.

Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta de la administración, la solicitud se entenderá estimada. Una vez reconocido el derecho, no tendrá caducidad mientras no se disponga de cobertura sanitaria al margen de la pública, que se financia totalmente con impuestos.

Las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando el interesado no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.