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"Iban a echar gasolina. Había helicópteros disparando": consternación en Guatemala por masacre

Las víctimas recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos del domingo

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 06:03 -
  • Agencia EFE
Iban a echar gasolina. Había helicópteros disparando: consternación en Guatemala por masacre

Los restos de siete de las ocho personas asesinadas el domingo en un ataque armado en el este de Guatemala fueron enterrados este martes de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y acusaciones de familiares contra el Estado por una posible implicación de las fuerzas de seguridad.

 Alex Cruz / EFE
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