"Iban a echar gasolina. Había helicópteros disparando": consternación en Guatemala por masacre

Los restos de siete de las ocho personas asesinadas el domingo en un ataque armado en el este de Guatemala fueron enterrados este martes de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y acusaciones de familiares contra el Estado por una posible implicación de las fuerzas de seguridad.
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