España regularizará a miles de migrantes afectados por el trágico temporal de octubre

La concesión automática de prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos beneficiará a estudiantes, voluntarios y los titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, de modo que estos no caigan la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos.

Las lluvias torrenciales del 29 de octubre del año pasado provocaron graves inundaciones en zonas del este y sur de España, especialmente en la provincia de Valencia, donde murieron 224 personas, además de cuantiosos daños materiales.

En las zonas afectadas residen miles de latinoamericanos, de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela. EFE