El "zar de la frontera" de Trump retira 700 agentes migratorios de Mineápolis

Washington

El "zar de la frontera" de la Admisnitración Trump, Tom Homan, anunció este miércoles que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minnesota y la ciudad de Mineápolis por la cooperación "sin precedentes" de las autoridades locales y después de constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado dos muertes a tiros de estadounidenses inocentes y la detención y acoso de residentes, incluidos menores en edad escolar.

"Debido este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minnesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo", aseguró Homan en una rueda de prensa desde Mineápolis, una semana después de que Donald Trump lo enviara para reconducir la situación en Mineápolis.

Homan detalló que los condados de Minnesota y las autoridades de las llamadas "Ciudades Gemelas" de Saint Paul y Mineápolis entregarán a agentes federales de inmigración a aquellas personas que arresten y no tengan estatus legal en Estados Unidos, lo cual requiere menos presencia del ICE o la Patrulla Fronteriza en las calles.