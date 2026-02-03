Estas son las nuevas reglas que excluyen a migrantes con green card de préstamos en EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos.

Los residentes permanentes en Estados Unidos (aquellos con 'green card') dejarán de calificar para los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando que limita el beneficio a empresas de propiedad 100 % estadounidense cuyos dueños residan en el país.

La SBA ya había endurecido los requisitos para estos préstamos, conocidos como 7(a), en diciembre pasado, al permitir únicamente que calificaran las empresas con hasta un 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de "green card" o un ciudadano estadounidense que resida fuera del territorio de Estados Unidos.

Sin embargo, en un memorando emitido este lunes la SBA eliminó la posibilidad para acceder al popular préstamo de usos múltiples, con un monto máximo de 5 millones de dólares.