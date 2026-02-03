Colombia extradita narcotraficante a EE UU horas antes de la reunión de Petro con Trump

Bogotá

El Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos en la madrugada de este martes al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas antes de que el presidente Gustavo Petro se reúna en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump para hablar sobre todo de política antidrogas.

Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con carteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, lo cual llevó a una corte del estado de Texas a pedir su extradición por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

“Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos”, manifestó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario compartió una instrucción que le dio Petro el pasado sábado, también en X, donde señaló: “Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva”.

Petro se reunirá este martes con Trump para intentar pasar página del desacuerdo que ha marcado la relación bilateral en el último año, principalmente en materia de lucha contra las drogas, un tema sobre el cual Washington considera que Colombia no está haciendo lo que debería, lo que incluye pausas en las extradiciones.

Al respecto, el ministro de Justicia subrayó que, durante el Gobierno de Petro, el país ha batido el récord de extradiciones, con 809 entregas de delincuentes a Estados Unidos.

“La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, agregó.