Paraguay y EE UU firman declaración para reforzar cooperación en seguridad y defensa

Asunción, Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Joseph Humire, firmaron este martes una declaración de intención que busca reforzar la cooperación en seguridad y defensa, informó la Cancillería en Asunción. La firma tuvo lugar tras una reunión que mantuvieron ambos funcionarios en el Pentágono, la sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, indicó Exteriores en un comunicado.

Con esta declaración, según la Cancillería, reafirmaron "la sólida relación de cooperación en materia de seguridad y defensa, basada en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental".

El documento contempla que se priorizará los "esfuerzos integrales en materia de seguridad fronteriza, así como la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico", agregó la nota. Ramírez se encuentra en Washington para participar el miércoles en la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos convocada en el Departamento del Estado de EE.UU. El jefe de la diplomacia paraguaya se reunió el pasado 21 de agosto en Asunción con Humire y el subsecretario de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Roosevelt Ditlevson, donde abordaron temas como el fortalecimiento de la cooperación, la seguridad regional y la defensa de la democracia en el continente.