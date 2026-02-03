Petro propone a Trump unir ejércitos de Colombia y Venezuela contra el narcotráfico

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este martes en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el Ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están "arrodillados al narcotráfico" sean derrotados. "Hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes (están) arrodillados al narcotráfico (y) no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados", agregó Petro tras la reunión con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.

Igualmente, dijo que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Venezuela y "a los que más mal hacen como violentos a Colombia". Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Gobierno colombiano ordenó reforzar los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad, especialmente en el Catatumbo, uno de los mayores fortines del ELN. En la zona también operan el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que lleva más de un año enfrentado al ELN por el control territorial del Catatumbo, y otros grupos narcotraficantes. El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo, según el informe oficial 'Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)' del Gobierno.

"Venezuela se merece el futuro"