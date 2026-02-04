Sheinbaum defiende su estrategia de "no enfrentamiento militar"

Ciudad de México, México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a defender este miércoles su estrategia de seguridad de "no enfrentamiento militar" en medio de la aguda crisis de violencia que se vive en estados como el de Sinaloa (noroeste), donde recientemente fueron secuestrados diez mineros por un comando armado y dos diputados estatales fueron atacados a balazos.

"Nuestra política no es el enfrentamiento militar. Porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales", subrayó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

"Y al mismo tiempo - agregó - atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales".