Sheinbaum defiende su estrategia de "no enfrentamiento militar"

En menos de una semana, el Gobierno de México ha desplegado casi 2.800 agentes militares, de seguridad y ministeriales en Sinaloa, tras la desaparición de los 10 mineros

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 09:34 -
  • Agencia EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este miércoles.

 Foto: EFE
Ciudad de México, México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a defender este miércoles su estrategia de seguridad de "no enfrentamiento militar" en medio de la aguda crisis de violencia que se vive en estados como el de Sinaloa (noroeste), donde recientemente fueron secuestrados diez mineros por un comando armado y dos diputados estatales fueron atacados a balazos.

"Nuestra política no es el enfrentamiento militar. Porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales", subrayó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

"Y al mismo tiempo - agregó - atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales".

Aunque señaló que en Sinaloa "disminuyeron el número de homicidios", reconoció que la violencia actual está desatada por la "pugna interna de un grupo delincuencial", en referencia a la lucha entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

Ante esta situación, señaló que su Gobierno trata de evitar la "afectación a los civiles", a la vez que informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se encuentra en el estado para "revisar la estrategia".

Pese a los últimos acontecimientos, Sheinbaum reivindicó los resultados en materia de seguridad en Sinaloa, entre los que destacó la reducción de la cantidad de droga que se produce porque se han "desmantelado muchos laboratorios".

Asimismo, repitió que es "indispensable" que Estados Unidos frene el tráfico de armas que llegan a México, de la misma forma que "nosotros evitamos que llegue fentanilo" al país vecino.

"Al menos el 75 % de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado reducir, mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa", apuntó.

